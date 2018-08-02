Başkentte zincirleme kaza trafiği felç etti

Ankara'da Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bu kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafik kilitlendi.

Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyreden 06 AJ 7035 plakalı minibüs ile 06 VVT 91 ve 06 BEJ 003 plakalı otomobiller General Eşref Akıncı Kışlası yakınlarında çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

ULAŞIM TEK ŞERİTLE SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Samsun yolu şehir merkezi istikametinde 3 şerit bir süre ulaşıma kapandı. Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: Ajanslar