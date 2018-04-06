Başkentte trafik kazası: 5 yaralı

Başkentte işçileri taşıyan servis aracıyla bir minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Kordonboyu Caddesi'ndeki yol ayrımında, içinde 12 işçi bulunan Mehmet K. idaresindeki 06 C 2408 plakalı servis aracı, Sakin G'nin kullandığı 06 GSR 58 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazanın etkisiyle işçileri taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak yan yattı.



Kazada, minibüs sürücüsü Sakin G. ile servis aracındaki 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.



Minibüs sürücüsü Sakin G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar