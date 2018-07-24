Başkentte şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Ankara'da şiddetli esen rüzgar nedeniyle ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrilerek hasara neden oldu.

Ankara'da bir süre etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı mahalle ve sokaklarda fırtına nedeniyle park halindeki arabaların üstüne devrilen ağaçlar hasara yol açtı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Bazı inşaatlardaki malzemelerin sokağa dökülmesi de paniğe neden oldu. Görgü tanığı Lemuret Metin, Özveren Sokak'taki iş yerinde çalışırken şiddetli bir ses duyduğunu söyledi.

Sokağa çıktığında ağacın arabaların üstüne devrildiğini gördüğünü belirten Metin, yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra ekiplere haber verdiklerini anlattı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve yağış olacağı şeklinde Ankara için uyarıda bulunmuştu.

Yaşam 24 Temmuz 2018 16:52 Meteoroloji'den Ankaralılara son dakika uyarısı geldiMeteoroloji yaptığı açıklamada, saat 15.00 - 19.00 arası Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış ve kısa süreli fırtına görüleceği belirtti.

Kaynak: Ajanslar