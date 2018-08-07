Başkentte özel okula FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki Özel Akıllı Okullar'da görev yapan 37 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ operasyonu başlatıldı. 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyetlerini yürüten operasyon kapsamında, şirket sahibi, yönetici ve bazı öğretmenlerinin FETÖ Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı tespit edilen Özel Akıllı Okullar ile ilgili, Sulh Ceza Mahkemesinden şirketlerin ve bağlı özel akıllı okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındı.

Bununla birlikte Özel Akıllı Okulların yöneticleri ve bazı öğretmenleri hakkında gözaltı kararı verildi.

BYLOCK KULLANICISI



Özel Akıllı Okullar'ın sahibi ve şirketlerin yöneticiis olan İdris Yurteri'nin Bylock kullanıcısı olduğu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini organize eden Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 2012 yılında aynı otelde konakladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: Ajanslar