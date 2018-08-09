Başkentte FETÖ'cü öğretmenlere operasyon

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda, FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen 12 öğretmen için gözaltı kararı verildi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar