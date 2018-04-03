Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 21. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Türkeş'in kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Bu nedenle gece 02.00'den program sona erene kadar, Alparslan Türkeş Caddesi çift yönlü olarak (Jandarma Alt Geçit Kavşağı ile Alparslan Türkeş Meydanı arasına açılan cadde ve sokaklar), Alparslan Türkeş Meydanı (alt geçit hariç), Mevlana Bulvarı ile Bahriye Üçok Caddesi'nden Alparslan Türkeş Meydanı'na giriş ve çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.

Vatandaşlardan mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları istendi.