Erdoğan Başkentray açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkentray Projesi açılışında konuşuyor...

Ankara'da metro konforunda banliyö hizmeti verecek olan Başkentray'ımızın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece İstanbul'daki Marmaray, İzmir'deki Egerayımız gibi 3. projemizi de hayata geçirmiş olduk.

Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray'ı kullanacak arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Üçüncü banliyo hattımızı hayata geçirdik. Ankara'nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucu bu hatla birleşiyordu. Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk.

YEPYENİ BİR ULAŞIM AĞI KURDUK

Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk. Ankara'ya iftiharla anılacak bir banliyo hat kazandırdık. Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilmesini sağlayacak, Eryaman, Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk başta 15 dakikada bir olacak trenin süresi, zamanla 5 dakikaya kadar indirilebilecek. Bu muhteşem katılım bu projenin önemini ortaya koyuyor.

HER YER PIRIL PIRIL OLACAK

Ankara'ya şehircilik bakımından çağ atlattık. Biliyorsunuz Kentsel Dönüşüm diyoruz. Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehirdir. Buna rağmen şu şehrin tepesindeki derme çatma gecekonduların dili olsa da geçmişi anlatsa. 1970'lerde yoksulluğun ve terörün sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. Bu görülen bütün yerlerde dönüşümü gerçekleştireceğiz ve her taraf pırıl pırıl olacak. Benim kardeşim de modern yaşamı hayatı yaşayacak.

MALAZGİRT'TEN BU YANA TARİHİMİZİ ÇOK İYİ ÖĞRENİN

Özellikle gençlerimizden şunu rica ediyorum. Gençler, peygamber efendimizden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin. Gençler, Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi öğrenin. Yakın dönemi de çok iyi öğrenin. O zaman kimin hizmet ettiğini, kimin takoz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ülkemizi böyle bir nesile emanet edebiliriz. Aksi takdirde yandık demektir. Önümüzde şimdi 2019 var.

AFRİN'DE 4123 TERÖRİST

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

15 Temmuz gecesinde üzerimizde helikopterler, uçaklar uçuyordu ama biz kaçmadık Halkım tankların önüne çıktı 251 şehit verdik ama ülkeyi FETÖ alçaklarına vermedik.

FETÖ'cüler şimdi ülke ülke kaçıyorlar. en son Gabon'da üçünü aldık yurt dışından 80 terörist getirdik.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Ankara'nın sadece bu hattını değil, Çayyolu-Kızılay-Batıkent, Keçiören-Kızılay arası metro hatlarını da açtık. AŞTİ- Söğütözü hattı da açılacak. Hizmetler saymakla bitmiyor. Başkentray ile yolculuk süresi Kayaş-Sincan arasında 45 dakikaya inecek

Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz. Başkentray 1 milyar 227 milyon liraya mal oldu. Artık Ankara Yüksek Hızlı Trenin başkenti haline geldi. Açılışını yaptığımız Başkentray yarım milyondan fazla Ankaralı'ya hizmet edecek.

Vatandaşlarımızın burnu bile kanamaması için bu projeyi yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Her şey Ankara için sizler için...

20 AYDA TAMAMLANDI

20 ayda bu projeyi tamamladık. Bürokrasinin tipik örneğini gördük. 2012'de ihalesi yapıldı. Mahkemesi 36 ay sürdü. Bitimi 20 ay sürdü. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işlerde herkesin daha duyarlı olması lazım. Millet ve kamu menfaati gözetilmeli.

Kaynak: Ajanslar