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21 Nisan 2018 17:17 | Son Güncelleme: 21 Nisan 2018 17:22

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 12 kişi yakalandı

Mardin'de başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 12 kişi yakalandı.

Başkasının yerine ehliyet sınavına giren 12 kişi yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi Süleyman Demirel Ortaokulunda düzenlenen motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri sınavına başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanan 12 şahıs tespit edildi.

12 JOKER YAKALANDI
Kamuoyunda joker olarak tabir edilen 12 şahıs Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülerek işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: Ajanslar

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