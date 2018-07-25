Başkan'dan Yunanistan Cumhurbaşkanı'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a her türlü yardıma hazır olduğunu iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YunanistanCumhurbaşkanı'nı aradı. 81 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan'daki yangın felaketinin ardından Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı arayarak taziyelerini iletti.

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a her türlü yardıma hazır olduğunu iletti.

"45 DAKİKA MESAFEDEYİZ"



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçramasıyla ilgili Yunan mevkidaşı ile görüştüğünü ve şu an herhangi bir ihtiyacın bulunmadığı yanıtını aldığını söyledi.

Yangın söndürme uçaklarının her ihtimale karşı İzmir'de konuşlu halde bekletildiğini belirten Pakdemirli, "Mevkidaşımla konuştum. İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil. Talep gelmesi halinde 45 dakika mesafedeyiz, anında müdahaleye hazırız." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar