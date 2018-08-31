Başkan Erdoğan'la karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun her seferinde değişen suratı!

Zafer Bayramı töreninde Başkan Erdoğan'la bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişen suratı dikkatlerden kaçmadı.

Büyük Zafer'in 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramıve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törendeydi.

YÜZÜ YİNE DEĞİŞTİ



İki lider selamlaştıktan sonra Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın arkasından uzun uzun baktı. Bu sırada suratının şeklinin değiştiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun yüzü Erdoğan ile her karşılaşmasında değişiyor.

Böylelikle Kılıçdaroğlu galerisine bir kare daha eklenmiş oldu.









Kaynak: Ajanslar