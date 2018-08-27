Başkan Erdoğan'ın kritik ziyaretinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya ve İran zirvesi için 7 Eylül'de İran'a gidiyor.

Türkiye'nin Rusya ve İran ile iyi ilişkiler kurararak iş birliği halinde olması NATO ve ABD'yi oldukça rahatsız ediyor.

İran'a ambargo uygulayan ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye destek vermemişti.

ÖNEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Rusya ile yapılan S-400 savunma sistemleri anlaşması da ABD'yi en çok rahatsız eden gelişmelerden biri olmuştu.

Sözde müttefik ABD, Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditlerini sürdürürken, Türkiye bölgedeki büyük güçlerle iş birliği yapıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'a 7 Eylül'de yapacağı resmi ziyaretle Suriye meselesi, ülkeler arasındaki iş birliği ve ticaret gibi önemli konuları görüşecek.

Kaynak: Ajanslar