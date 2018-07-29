Başkan Erdoğan'ın koruması Türk bayrağını yerde bırakmadı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zambiya ziyareti sıradında karşılama töreninde elde sallanan Türk bayrağı yere düşünce CAT Timi'nden bir polis bayrağı yerden alarak cebine koydu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı zirvelerde aile fotoğrafında nerede duracağını gösteren Türk bayrağını her zaman alıp cebine koyar. Erdoğan'ın bu hareketini korumaları da takip ediyor.

TÜRK BAYRAĞI YERDE KALMADI



Önceki gün Güney Afrika'dan Zambiya'ya geçen Başkan Erdoğan için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Bu törende Zambiyalı öğrenciler ellerinde Türk bayraklarını salladı.

O esnada yere düşen bir Türk bayrağını fark eden CAT Timi'ndeki polis ise bayrağı yerden alarak cebine koydu.

Kaynak: Ajanslar