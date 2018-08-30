Başkan Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı!

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen törende iki lider selamlaştıktan sonra Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın arkasından uzun uzun baktı. Bu sırada suratının şeklinin değiştiği görüldü.

Büyük Zafer'in 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramıve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törendeydi.

YÜZÜ YİNE DEĞİŞTİ



İki lider selamlaştıktan sonra Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın arkasından uzun uzun baktı. Bu sırada suratının şeklinin değiştiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun yüzü Erdoğan ile her karşılaşmasında değişiyor.

Böylelikle Kılıçdaroğlu galerisine bir kare daha eklenmiş oldu.

Kaynak: Ajanslar