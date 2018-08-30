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30 Ağustos 2018 17:03 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2018 17:07

Başkan Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı!

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen törende iki lider selamlaştıktan sonra Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın arkasından uzun uzun baktı. Bu sırada suratının şeklinin değiştiği görüldü.

Başkan Erdoğan'ı gören Kılıçdaroğlu'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı!

Büyük Zafer'in 96'ncı yılı kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramıve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törendeydi.

YÜZÜ YİNE DEĞİŞTİ

İki lider selamlaştıktan sonra Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın arkasından uzun uzun baktı. Bu sırada suratının şeklinin değiştiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun yüzü Erdoğan ile her karşılaşmasında değişiyor.

Böylelikle Kılıçdaroğlu galerisine bir kare daha eklenmiş oldu.

Erdoğan'ın elini her sıktığında yüzü değişen Kılıçdaroğlu

Erdoğan'ın elini her sıktığında yüzü değişen Kılıçdaroğlu

Erdoğan'ın elini her sıktığında yüzü değişen Kılıçdaroğlu

Erdoğan'ın elini her sıktığında yüzü değişen Kılıçdaroğlu

Erdoğan'ın elini her sıktığında yüzü değişen Kılıçdaroğlu

Erdoğan'ın elini her sıktığında yüzü değişen Kılıçdaroğlu


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ErdoğanKılıçdaroğlu


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