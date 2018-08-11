Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Endişe etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de halka seslendi. Erdoğan vatandaşlara, ''Hiç endişe etmeyin her alanda daha güzel şeyler olacak'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şu şekilde;

24 Haziran'ın ardından yeni bir dönem başladı. Parlamanter sistem sona erdi, Başkanlık Sistemi ikame edildi. Bu kararı siz verdiniz. Şimdi bu yolda yürüyoruz. Yeni dönemin adımlarını farklı atacağız. Türkiye'mizi muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Bu yolda imanımız var, kararlılığımız var. Bizi kimse bu yolda durduramaz. Yeter ki siz yanımızda, arkamızda durun. Gerisine karışmayın.

(Bir vatandaşın elindeki dolarları yere atması üzerine) Türkiye'de baya dolar var he. Doları yere atıyorsun. Sahte mi, hakiki mi? Sizlerin mekanı olsun. Rizeliye mekan yakışır. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Bir yanda Rize, bir yanda Kasımpaşa. Akşam geleyim de birlikte izleyelim.

''TÜRKİYE'YE TEHDİT SÖKMEZ''

Kardeşlerim son zamanlarda bir şeyler oluyor. (Trump) Hepten boş vermişim onu. ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bu durum bizleri rahatsız etmiş bizleri üzmüştür. Öyle Türkiye'ye tehdit sökmez.

''ABD İHA VERMEDİ ŞİMDİ BİZ ÜRETİYORUZ''

Yeter ki sizler gibi benim kardeşlerim olsun yeter ki sizler gibi inançlı bir milletimiz olsun. Azimli bir milletim olsun. Çalışır üretir ve dünya pazarlarına da gireriz. ABD bize İHA vermiyordu. Ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Şimdi SİHA'ları da üretiyoruz.

''HİÇ ENDİŞE ETMEYİN GÜZEL ŞEYLER OLACAK''

Biz geldiğimizde savunma sanayiinde yüzde 25 üretiyorduk. Şimdi yüzde 65 üretiyoruz. Ne oldu bize silah vermiyordu ABD? Biz kendimiz yaptık. Stratejik ortak ya. Bizi ev sahibi yaptılar. Artık üreten bir Türkiye'var. Biz şimdi tüketmenin yanında üreten olma yolundayız. Daha çok üreteceğiz daha çok kazanacağız. Hiç merak etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Her alanda daha güzel şeyler olacak. Rize, Artvin havalimanını da yapıyoruz. Hem Rize, hem Artvin yararlanacak.

Kaynak: Ajanslar