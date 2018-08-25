Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Malazgirt Zaferi'nin istiklal mücadelemizin dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Milletimiz tarih boyunca varlığına kast edilmesine izin vermemiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Malazgirt Zaferi'nin Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"İSTİKAL MÜCADELEMİZİN DÖNÜM NOKTASINI KUTLUYORUZ"



Erdoğan’ın yayımladığı mesaj şöyle: "Anadolu’nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve istiklal mücadelemizin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, büyük bir gururla Zafer Haftası olarak kutluyoruz.

"ZAFERİMİZ CUMHURİYETİN KURULUŞUYLA TAÇLANDI"



Aziz milletimizin Malazgirt’te 1071’de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. 30 Ağustos, ‘Ya istiklal ya izmihlal’ tercihiyle baş başa kalan bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur.

"MİLLETİMİZ TARİH BOYUNCA VARLIĞINA KAST EDİLMESİNE İZİN VERMEMİŞTİR"



Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir.

"EKONOMİK SALDIRILARA KARŞI KOYARAK BUNU GÖSTERİYORUZ"



Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum''

Kaynak: Ajanslar