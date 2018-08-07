Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya geçmiş olsun mesajı

Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun suikast girişimine hedef olması üzerine telefonda görüştü. Maduro’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, saldırıda yaralanan muhafızlara da şifalar diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün suikast girişimine maruz kalan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yardımcısı Tareck El Aissami’yi kabul etti. Aynı zamanda Venezuela Sanayi ve Milli Üretim Bakanı olan El Aissami’nin kabulü, Beylerbeyi’ndeki Sarı Köşk’te gerçekleşti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Erdoğan görüşme sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu telefonla aradı. Telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan Maduro’ya, suikast girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan’ın saldırıda yaralananlar için de acil şifalar dilediği kaydedildi. Türkiye saldırıyı ilk kınayan ülkelerden birisi olmuştu. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Maduro ve ailesinin yanında yer aldığını vurgulamıştı.

''GÜÇLÜ OL DOSTUM''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter’dan paylaştığı İngilizce mesajında Maduro için “Güçlü ol dostum” ifadesini kullanmıştı. Maduro, başkent Caracas’taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü İHA’lar ile saldırı düzenlenmiş Maduro yara almadan kurtulmuştu.

Kaynak: Ajanslar