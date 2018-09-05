Başkan Erdoğan'dan kritik enflasyon mesajı

Kırgızistan'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yurda dönüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlarken enflasyon rakamlarının yüzde 17,90'a çıkmasını değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarının ardından yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''ENFLASYON TEKRAR TEK HANEYE GELİR''

Teröle mücadeleden siyasete kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'a enflasyondaki yükseliş de soruldu.

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Enflasyon tekrar tek haneye gelir. Turizmdeki adımları görüyorsunuz, 40 milyona doğru giden bir atağımız var.

''BUNLARI AŞACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ''



Yatırımlar konusunda dışarıdan girişimci Türkiye’ye girmekten çekinmiyor.



İhracatta iyi bir konumdayız. Sıkıntımız söz konusu değil. Bunları aşacağız. Başaracağız."

Kaynak: Ajanslar