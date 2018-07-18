Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li vekil hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında sosyal medyadan yaptıkları kendisine hakaret içeren karikatür paylaşımı yapması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada karikatürlü paylaşımları yüzünden CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

'CUMHURBAŞKANINA HAKARET'

ODTÜ'nün bu yılki mezuniyet töreninde bazı öğrenciler 14 yıl önce yayınlanan bir karikatüre atıfla 'Tayyipler Alemi' başlıklı pankartla yürümüştü. Pankart nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatılmış, bu kapsamda 4 kişi tutuklanmıştı. Söz konusu karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu hakkında 'Erdoğan'a hakaret'ten soruşturma başlatılmıştı.

Güncel 11 Temmuz 2018 08:18 Pankart skandalından sonra ODTÜ'lü 4 öğrenci tutuklandıODTÜ mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartları taşıyan öğrenciler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandılar.

Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hakaret davasıyla ilgili, "Bu ülkeye demokrasi gelinceye kadar bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye kararlıyım. Tek başıma bile kalsam mücadeleye devam edeceğim" demişti.

Kaynak: Ajanslar