Başkan Erdoğan'dan 'Ertuğrul Gazi' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla yayınladığı mesajında, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapıdan akın akın Anadolu'ya giren, buradaki kardeşleriyle kucaklaşarak hep "Kızılema"sını arayan ecdadın, Ertuğrul Gazi ile kendisine yeni bir istikamet belirlediğini ifade etti.

''SABIRLA HEDEFİMİZE DOĞRU YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Bugün bir kez daha, Söğüt'te, Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi'nin anıldığını ifade eden Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"Bir obadan bir devlet çıkartan, bu devleti de 3 kıta 7 iklime hakim kılan ecdadımızı rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyoruz. Ertuğrul Gazi'nin mücadelesi, milletimizin bir olduğunda, beraber olduğunda, kardeş olduğunda neler başarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir. Bunun için biz, aradan geçen 7 asrı aşkın zamana rağmen, ecdadımızla aynı idealler uğrunda mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bunun için 'tek millet' diyoruz, 'tek bayrak' diyoruz, 'tek vatan' diyoruz, 'tek devlet' diyoruz. Atalarımız, 'Ekşi koruk sabırla tatlı üzüm olur' der. Biz de sabırla hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz."

BİZİM ECDADIMIZ YOK EDEREK DEĞİL İNŞA EDEREK MEDENİYETLER KURDU'

Ertuğrul Gazi'nin Osmanlı çınarını toprakla buluşturmasıyla, Fatih’in İstanbul'u fethi arasında yaklaşık 1,5 asır olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden henüz bir asır bile geçmedi. Buna rağmen, kat ettiğimiz mesafeyi çok önemli ama asıl menzilimizi düşündüğümüzde yetersiz görüyoruz. Türkiye, içinde sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemlerden uzaklaştıkça, maziden atiye kurduğu köprüyü güçlendirdikçe büyümekte, gelişmekte, güçlenmektedir. Yeni yönetim sistemimiz, inşallah bu konuda bir milat olacaktır. Bizim ecdadımız yıkarak, yok ederek değil inşa ederek, yaşatarak medeniyetler kurmuştur.

''BUGÜN TÜRKİYE OLARAK BİZ DE AYNI YOLDAN GİDİYORUZ''

Bugün Türkiye olarak biz de aynı yoldan gidiyoruz. Gerek ülkemizin içinde, gerek bölgemizde, gerekse dünyada kendimizle birlikte tüm kardeşlerimizin güvenliği, huzuru, refahı, geleceği için gece gündüz çalışıyoruz. Bu topraklarda Ertuğrul Gazi'nin temelini attığı, milletimizin asırlardır üzerine titreyerek bugünlere getirdiği emaneti, Allah'ın izniyle, bizden sonraki nesillere daha ileriye taşımış bir şekilde teslim etmekte kararlıyız. Bir ayağımızı kendi topraklarımıza sıkı sıkıya basarken, diğeriyle bölgemizi ve dünyayı, siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işlemeyi sürdüreceğiz."

Ertuğrul Gazi'yi ve onun şahsında milletin ve devletin, ebet-müddet daim kalmasında emeği geçen tüm ecdadı bir kez daha rahmetle, minnetle yad eden Erdoğan, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılanlara sevgi ve saygılarını sunarak, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: Ajanslar