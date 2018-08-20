Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı sebebiyle görüntülü mesaj yayınladı.

Mesajına tüm islam aleminin Kurban bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan, "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımızı ve bayrağımıza yönelik saldırıdan hiçbir farkı yoktur amaç aynıdır. Amaç Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmek, esir almaktır" diye konuştu. "Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar yanıldıklarını yakında görecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik vurgusu yaptı.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın Türkiye ile birlikte İslam âlemine hayırlar getirmesi, rahmet ve bereketinin sıkıntılardan kurtuluşa vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın Türkiye ile birlikte İslam âlemine hayırlar getirmesi, rahmet ve bereketinin sıkıntılardan kurtuluşa vesile olması temennisinde bulundu.

'HER SALDIRIYA AYNI AZİMLE KARŞILIK VERDİK'

Türk Milleti’nin; iyi günde de kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek ve tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda karşılaşılan her saldırının, her darbe girişiminin ve tuzağının bu sayede bertaraf edildiğini belirtti.

Milletin; bugün de aynı erdemli tavrı gösterdiğine ve Kurban Bayramı’ndan hemen sonra 947’nci yıldönümü idrak edilecek olan Malazgirt Zaferi’nden bu yana pek çok badirelere göğüs gerdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik” diye ekledi.

''EKONOMİMİZE YÖNELİK SALDIRININ, EZANIMIZA VE BAYRAĞIMIZA YÖNELİK SALDIRILARDAN HİÇBİR FARKI YOK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

''Önümüzdeki hafta 96. yıldönümüne ulaşacağımız 30 Ağustos Zaferi de, vatanımıza sahip çıkma irademizin tezahürlerinden biriydi. 15 Temmuz’da, maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, bin bir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye’yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir.''

''YETERKİ BİZ BİR OLALIM''

Türkiye’nin bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce, imkâna ve dirayete sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım'' dedi.

Mesajında, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan vatandaşların da ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Filistin’den Suriye’ye, Güney Asya’dan Türkistan’a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

''BAYRAM SEVİNCİMİZİ MATEM HAVASINA BÜRÜNDÜRMEMEK İÇİN TRAFİK KURALLARINA UYALIM''

Araçlarıyla yollara çıkan tüm vatandaşlardan; dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için, lütfen hepimiz üzerimize düşenleri yapalım” tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajını, “Kurban Bayramı’nın gönüllerimize ferahlık, hanelerimize mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle, bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Ajanslar