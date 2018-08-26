Başkan Erdoğan'dan Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı Köşkü müjdesi

Başkan Erdoğan konuşması esnasında Ahlat'ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacaklarını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi yapılacağını duyurdu.

"MALAZGİRT ZAFERİ'YLE İLGİLİ ADIMLAR ATILDI"



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Burada yapacağımız daha çok şeyler var. Özellikle burayı selvilerle çevreleyip çok daha farklı bir hale getirmek istiyoruz. Şu andaki durum bizim için yeterli değil, daha iyi olacak. Çünkü bu millete ne yakışırsa onu yapacağız. 26 Ağustos burası, 24 Ağustos Ahlat. Ahlat'ta otağı kuruldu. Oradan yolculuk iki gün buraya. 26 Ağustos'ta da Malazgirt Zaferi'yle ilgili adımlar atıldı. Van gölü havzası tarihimizin bize en kıymetli emanetlerinden biridir. Bu bölgeyi her bakımdan korumalıyız.

'AHLAT'A BİR CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ YAKIŞIR'



Sayın Bahçeli bir ziyaretinde 26 Ağustosu konuşurken güzel bir hatırlatmada bulundu. Dediler ki 'Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır.' Çünkü otağı Sultan Alparslan oraya kurdu. Biz de varisleri olarak oraya bir otağı kuralım." dedi.

Kaynak: Ajanslar