Başkan Erdoğan'dan 2023 hedeflerine ilişkin değerlendirme!

Başkan Erdoğan, "Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir." ifadelerini kullandı.

KAZANACAĞIZ

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye’ye güvenenlerle mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız."

Kaynak: AA