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25 Temmuz 2018 18:06 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2018 18:29

Başkan Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a her türlü yardıma hazır olduğunu iletti.

Başkan Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı  telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a her türlü yardıma hazır olduğunu iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

81 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin ardından BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanını aradı, taziyelerini iletti.

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a her türlü yardıma hazır olduğunu iletti.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: yunanistan


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