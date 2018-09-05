Başkan Erdoğan söz vermişti: Bakan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na yönelik verdiği bin 500 işçi alımı sözü sonrası bakanlık düğmeye bastı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak ziyaretinde Türkiye’de yaklaşık 30 milyon ton taş kömürü ihtiyacı olduğunu belirtip bunun ancak 1 milyon ton civarının yerli kaynaklardan üretebildiğine dikkat çekti.

HEDEF İTHAL KÖMÜRÜ ASGARİYE İNDİRMEK

Hedefin ithal kömürü asgariye indirmek olduğuna da değinen Bakan Fatih Dönmez, ''Mümkünse sıfırlamak. Onun için bu bölgede işçimiz, mühendisimiz, yöneticimiz hep birlikte üretimin ve dolayısıyla da istihdamın artması için ne gerekiyorsa yapacağız.'' dedi.

ERDOĞAN SÖZÜNÜ VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce TTK’ya 1500 işçi alımıyla ilgili verdiği sözü de hatırlatan Bakan Fatih Dönmez, ''O söz bizim için talimat mhaiyetindedir. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. O süreci hızlıca tamamladıktan sonra sür'atle işçi alımını da gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar