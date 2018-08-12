Başkan Erdoğan sanayicileri uyardı!

Başkan Erdoğan, Trabzon temasları kapsamında Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen yemek programında konuştu ve sanayicileri uyardı. Erdoğan, "Bankalara saldırıp döviz alma yoluna gitmeyin!" dedi.

Başkan Erdoğan, Trabzon temasları kapsamında Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen yemek programında konuştu ve sanayicileri uyardı. Erdoğan, "Bankalara saldırıp döviz alma yoluna gitmeyin!" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Son bir asırdır birçok defa millete kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı.

"BU MİLLET MANDACILIĞI ELİNİN TERSİYLE İTMİŞ BİR MİLLETTİR"

Bizi anlasalardı tehdt ve şantaja boyun eğmeyeceğimizi bilirlerdi. Bu millet mandacılığı elinin tersiyle itmiş bir millettir.

Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir.

Sanayicileri açık açık uyardı: Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin

Buradan sanayicilere sesleniyorum. Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Aksi takdirde B ve C planlarımızı uygulamaya koyarız. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi.

Kaynak: AA