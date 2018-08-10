Başkan Erdoğan Rize'deki konuşmasında doların yükselişine değindi!

Çok çalıştıklarını ve çalışma da devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizi yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Çok çalıştıklarını ve çalışma da devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizi yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle bölgemizde Rize, Trabzon, Giresun, Ordu'da birçok sel afetleri oldu. Bu mağduriyetleri yaşayan tüm ailelere geçmiş olsun diliyorum." dedi.

"KAMPANYALARA KULAK ASMAYIN"



Çeşitli kampanyaların yürütüldüğünü ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Onların doları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Bu devlet bu millet güçlüdür." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "16 yıl evvel neydik şimdi neyiz. İnşallah daha iyi olacağız. Siz bizi bırakmadınız biz de sizleri bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

KENDİ ŞİVESİYLE UYARI



Rize'nin Güneysu ilçesinde Erdoğan'ı karşılayan kalabalık, Başkan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ve doların artışı hakkında konuşan Erdoğan, sık sık sözünün bölünmesi üzerine bir vatandaşı "Bi dur da" sözleriyle gülümseyerek uyardı.

Erdoğan'ın şivesiyle yaptığı uyarı, toplanan kalabalığı da güldürdü.

Kaynak: Ajanslar