Başkan Erdoğan rahip Brunson gerilimi hakkında ilk kez konuştu

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın papaz Brunson konusundaki tehditkar tavrı üzerine ilk kez açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı:

''TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ TRUMP'IN SORUNU''

"Tavır değişikliği Trump'ın sorunudur. Yani bu konuda ben farklı bir şey söyleyemem. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi gösterilmesini doğru bulmayız. Biz, Brunson'ı hiçbir zaman pazarlık konusu yapmadık. Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız. ABD bu tavrı değiştirmezse, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağını kaybedeceğini unutmamalı.

Bunlar İran’a da yaptırım uygulamadılar mı? Ne oldu, battı mı İran? Aynı şeyi Obama da o zamanlar bana söylediğinde, ‘Kusura bakma biz İran’dan doğalgaz alıyoruz. Ben alamadığım doğalgazı nereden tedarik edeceğim? Kış mevsiminde benim vatandaşım üşüyecek. Bunu nasıl telafi edeceğim?’ dedim. Aynısını Trump’a da söyledim.''

"BİZ GÖBEĞİMİZDEN AMERİKA'YA BAĞLI DEĞİLİZ"



"Kredi kuruluşlarının kredi vermesinin önü kapatılacakmış. O kuruluşlarla mı geldik buralara? İstiklal ve istikbal mücadelemizi geçmişte nasıl verdiysek, vermeye devam ederiz. Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz."

İSTANBUL'DA DÖRTLÜ ZİRVE



Putin'in İdlip konusunda bir güvence verip vermediğine ilişkin sorulan soruya Erdoğan,"Kendisinden gerekli müdahaleleri istedim, gereğini yapacaktır. 7 Eylül'de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul'da bir zirvemiz olacak, neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. İstanbul'daki dörtlü buluşmada, bölgesel konuları ele alacağız." yanıtı verdi.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ VE F 35'LER



"Bence bunların hepsi psikolojik savaş. Bize düşen, doğruluğu esas alarak, sabırla yolumuza devam etmektir. ABD müttefik olarak ittifakının gereğini yapmadı. Terör örgütlerine verdiği silahlar şu anda ortak piyasada satılıyor. 5 bin TIR silah terör örgütlerinin elinde geziyor. Bize "S 400'ten vazgeçin" diyenler Yunanistan'a, "S 300'ü geri ver veya S 300'ten vazgeç" diyebildiler mi? Demedi. Bizim de geleceğe yönelik daha farklı projelerimiz var. Bizi bir yerden daha tehdit etmeye başladılar. Ne imiş F 35'leri vermeyebilirlermiş. 'Vermezseniz, uluslararası tahkime gideriz' dedik. Alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı."

AK PARTİ'DE YENİ DÖNEM



"Dinamik bir yapı ile tecrübeyi bir araya getireceğiz. Hesabi olmayacak, hasbi olacak bir ekip. Eğer hesabi olursa bu bizi batırır. Ama hasbi olursa o zaman da bize neticeyi getirir. "Ben, ben, ben" yok. "Biz, biz, biz" var. Bakanlarımızı MKYK'ya da MYK'ya da çağırırız. Grup toplantılarına gelmelerinin önünde engel yok."

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ



Erdoğan, ABD ile ele alınan muhtelif adli konular olduğunu söyleyerek, ''FETÖ’nün elebaşının iadesi, Halkbank, Hakan Atilla’yı da konuşuyoruz. Brunson da konuşuluyor. Biz Brunson’ı hiçbir zaman bir pazarlık konusu yapmadık. Her ülkenin yargısı var. ABD’de olduğu gibi Türkiye’de de yargı var. Türkiye’deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Yargı kararına saygı duymak yerine konuyu Türkiye’ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Geldikleri noktada, 6 senatör Dışişleri Komisyonu’na Türkiye’ye yaptırım öngören bir teklifte bulunuyorlar. Yaptırımlarla Türkiye’ye geri adım attıramazsınız. Şunu da bilmeleri lazım: Biz göbeğimizden Amerika’ya bağlı değiliz. Biz halkımızla milletimizle bugüne kadar nasıl el ele dayanışma içinde olduysak aynı şekilde yolumuza devam ederiz. ABD, bu tavrı değiştirmez ise, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar