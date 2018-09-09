Başkan Erdoğan: Putin'e söyledim, şaşırdı

Tahran'daki zirve ve Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, Amerika'nın sözünde durmadığını ve PKK'ya desteğe devam ettiğini kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da Rusya, Türkiye ve İran arasında gerçekleştirilen 3'lü zirve dönüşü gazetecilere bir dizi açıklamalarda bulundu.

Uçaktaki gazetecilerden Vahap Munyar'ın aktarımlarına göre Erdoğan, Amerika'nın şu an olan biteni tribünden izlediğini ancak diğer yandan Deyrizor ve Münbiç gibi bölgelerde PKK uzantısı YPG'yi desteklediklerini bildirdi.

''MÜZAKEREMİZİ EN İYİ BİÇİMDE YAPTIK''

" (İdlib’deki gelişmelerin endişe verici hal aldığını anımsatıp) Zirvede de bu konuyu Sayın Ruhani ve Sayın Putin’le ikili görüşmelerimizde ayrı ayrı ele aldık. Ayrıca zirvede müzakeremizi en iyi biçimde yaptık. Müzakere de televizyonlardan zaten canlı olarak yayınlanmış. Zirve sonuç bildirgesinin 3. maddesi bu hususun altını çizmektedir. İdlib, üzerinde daha önce mutabık kaldığımız dört çatışmasızlık bölgesinden biridir. Diğer üç bölge zaten ortadan kalktı. Artık geriye sadece İdlib kaldı. İdlib’de malum 3.5 milyon insan yaşıyor. Bizim burada 12 askeri gözlem noktamız var.

"AMERİKA'NIN KÖR BAHANESİ VAR"



(ABD de rejimin ve Rusya’nın müdahalesine karşı çıkıyor. O anlamda...)

Oradan değil, onların kör bahaneleri var. Nedir o kör bahane? ‘Kimyasal silah kullanırsanız, biz şöyle yaparız, böyle yaparız’ diyorlar... Bize göre, sadece kimyasal silah tehdidi üzerinde durmak, konvansiyonel silahlarla yol açılan ölümlere aldırmamak doğru bir yaklaşım değil. Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte ortaya çıkan, sadece kimyasal silah odaklı o yaklaşımın güncellenmesi lazım. Bu hususta Rusya’ya büyük görev düştüğünü de ifade ettik. ‘BM Güvenlik Konseyi’ndesiniz. Bunu gündeme getirin, bu işi BM’de çözmek lazım’ dedik.

''RAKAMI PUTİN'E SÖYLEDİM, ŞAŞIRDI''

ABD, Suriye’de olup bitenleri şu anda tamamen tribünden seyreden bir seyirci konumunda. Hiçbir sözünün arkasında değil. Münbiç’te sözünü tuttu mu? 90 gün dedi, geçti 90’ı... Şimdi yeniden terör örgütlerini oraya sokmanın gayreti içerisinde. Aynı şeyi Deyrizor’da yaptı... Deyrizor’dan şu anda terör örgütlerini, PYD’yi, YPG’yi besliyorlar. Neyle? Petrolle... Orada çok ciddi petrol gelirleri var terör örgütünün. 300 milyon dolarlık ham petrol geliri söz konusu terör örgütlerinin. İşlenmiş halini düşünün. Herhalde 700 - 800 milyon doları bulur. Ben bu rakamı Putin’e söyledim, şaşırdı... Şu anda Amerika orada sadece o iki terör örgütünü besliyor. Onları maşa olarak kullanıyor. Çok daha ilginci geçen gün Hulusi Bey’le (Akar) de konuştuk. Yani, şu anda 18 bini aşkın TIR Suriye’nin kuzeyine silah, mühimmat taşımış vaziyette. 3 bin kadar da kargo uçağı her türlü silahı, mühimmatı oraya götürüyor. Orada kurulmuş üsler var. Ve bu üsler, bunlarla besleniyor."

Kaynak: Ajanslar