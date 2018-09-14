Başkan Erdoğan Putin ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Resmi ziyaret için gittiği Pakistan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini söyledi.

"TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNE HAZIR"



İdlib konusunda Türkiye'nin işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bölgede ateşkes sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin terörist gruplarla savaşta işbirliğine hazır olduğunu" söyledi.

Çavuşoğlu, "En son Tahran zirvesinde de çabalar sarf ettik. Son günlerde farklı ülkeler ve Suriye'deki aktörlerle temastayız. Burada terörle mücadelede görev almaya hazırız. Siyasi çözüm istiyoruz, işbirliğine hazırız. Ama burada terörle mücadele kisvesi altında, kadın, çocuk, sivil kim varsa saldırılmasına karşıyız."ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar