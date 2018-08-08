Başkan Erdoğan Ordu'daki sel felaketi hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı.

SÜLEYMAN SOYLU ORDU'YA GİDECEK



Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Başkan Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nu Ordu’ya gönderdiği kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar