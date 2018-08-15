Başkan Erdoğan Merkel'le görüştü!

Başkan Erdoğan, telefonda Merkel ile görüştü. İki lider Eylül sonunda Berlin'de yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkelile telefonda görüştü.

EYLÜL SONUNDA GÖRÜŞECEKLER



İki lider Eylül ayının sonunda Berlin'de bir görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan iki ülkenin ekonomi bakanları da görüşecek.

Görüşmede Merkel: "Türk ekonomisinin güçlü olması önemli" dedi.

Güncel 11 Ağustos 2018 09:28 Almanya'da Türk anne ve çocuğuna ırkçı saldırıAlmanya'nın Bonn kentinde tramvayla yolculuk eden 45 yaşındaki Meral Başar ile 7 yaşındaki oğlu, tramvaydaki bir kişinin ırkçı sözlerine ve ölüm tehdidine maruz kaldı.

TEMASLAR DEVAM EDECEK



Erdoğan ve Merkel, iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Kaynak: Ajanslar