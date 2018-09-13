Başkan Erdoğan MB'nin öngörüsüzlüğüne dikkat çekti!

TESK Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nı faiz artırımı konusunda eleştirdi.

TESK Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nı faiz artırımı konusunda eleştirdi.

Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söyledi: "Faizin oranını sen tespit edersin ama enflasyon o akışta kendiliğinden oluşur. Enflasyonun oranını bankalar belirler mi? Merkez Bankası her zaman, enflasyon yıl sonu tahminlerini açıklıyor. Ben bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon oranını tutturduğunu görmedim.



"BUNU İLK DEFA YAŞAMIYORUZ"



Tutmaz. Tahmin tutmadığı için de bakarısınız yılın bir çeyreğinde, veya ikinci çeyreğinde yeniden enflasyon oranı rezive edilir. Bunu ilk defa yaşamıyoruz. Hep yaşadık. 16 senedir bu işin içindeyiz. Akıllanmayacak mıyız yahu?

"BEDELİNİ KİM ÖDÜYOR"



Faizi sen belirliyorsun ama enflasyonu sen belirlemiyorsun. Enflasyon senin attığın bu adımlar neticesinde ortaya çıkıyor. Bedelini kim ödüyor. İşte millet, karşımdaki esnaf."

Kaynak: Ajanslar