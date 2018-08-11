Başkan Erdoğan Kuveyt Emiri Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

BÖLGESEL KONULARA DEĞİNİLDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel konulara da değinildi.

Başkan Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, ikili ilişkilerin gelecek süreçte daha da geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret ettikleri öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar