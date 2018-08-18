Başkan Erdoğan kongre merkezinde ABD'ye seslendi: Bir kez daha meydan okudu

AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı. Partililer salonda yerlerini alırken, 9 partiden temsilciler ile yabancı devlet adamları da kongreye katıldı.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi başladı. Kongre dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Ak Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nin gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Spor salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce Ak Partili, güvenlik noktalarından geçerek salona giriş yaptı. Dışarıda kalan binlerce kişi ise kongreyi salon dışında takip etmek için beklemeye başladı.

AK Parti'nin merakla beklenen 6. Olağan Kongresi bugün Ankara'da Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, kongrede vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Milletimize verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığıyla karşınızda bulunuyorum. AK Parti teşkilatında görev almış herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de teşkilatın faaliyetlerinde her seviyedeki kadrolarına hanımlara ve gençlere özel önem veren tek parti AK Parti'dir. AK Parti sizlerle bugünlere geldi. Nice 17 yıllara sizlerle ulaştıracağız.

AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. Kağıt üzerinde 60 kurucu üyeyle kurulmuş bir partidir. AK Parti'nin asıl kurucu milletimizin bizatihi kendisidir. AK Parti'nin en olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olabilmek gerekir. AK Parti başlangıçtır. AK Parti hicrettir.

BİZİ DOLARLA TEHDİT ETMEYE KALKIYORLAR

Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.Biliyoruz ki iman varsa, imkan da vardır. Milletimiz bugüne kadar nice ihanetleri, nice tuzakları hep imanıyla boğmuştur. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlaka alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

ERDOĞAN: DÜNYAYA BİR MESAJIMIZ OLACAK

Erdoğan kongre öncesi salon önünde şu açıklamaları yaptı;

"Şu anda partimiz 17 yaşında. Genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye ve dünyaya bu mesajları tekrar veriyoruz. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere hem sandıklarda hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Yok şuymuş yok buymuş yok dolarmış. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz ayakta durun. Dimdik ayakta durduğumuzun mesajını vereceğiz. Yeni sistemde AK Parti'nin iktidarı ile 81 milyon insanca yaşamın erdemine ulaşacak. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim ülkemizin, milletimizin birliğini daim kılsın.

Başkan Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı Ankara Spor Salonu önünde toplanan partililere hitap ettikten sonra, kongre salonuna girdi.

Kaynak: Ajanslar