Başkan Erdoğan Kırgızistan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"ne katıldı.

Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'ın ev sahipliğinde "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi" başladı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin üye olduğu zirveye, Özbekistan "onur konuğu", Macaristan ise gözlemci ülke" sıfatıyla katıldı.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban hazır bulundu.

AİLE FOTOĞRAFI





Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından konuk devlet başkanları karşılandı ve aile fotografı çekimi yapıldı.

DOLAR ENGELİ





Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Uluslararası ticaretin dolara olan bağımlılığı, artık karşımıza bir engel olarak çıkmaya başladı

Kendi para birimlerimizle ticaret yapılması seçeneği üzerinde yoğunlaşmayı öneriyoruz."





Kaynak: Ajanslar