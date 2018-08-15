Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Külliye'de yemekte bir araya gelen ikili gündemdeki konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi.

TÜRKİYE KATAR'A DESTEK OLMUŞTU



Daha önce Suudi Arabistan başta olmak üzere 5 Arap ülkesinin ambargosuna uğrayan Katar'a, Türkiye destek olmuştu.

Türkiye'nin ABD saldırıları yüzünden ekonomide sıkıntıya girdiği bir dönemde bu kez Katar'dan Türkiye'ye destek geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede iki lider, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı, gündemdeki diğer konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Ajanslar