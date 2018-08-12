Başkan Erdoğan kararlı: "Faiz tuzağına gelmeyiz"

ABD'ye teslim olmayacağız mesajı veren Başkan Erdoğan, "Bugün bizi dolarla sınayanlara, yarın alternatif finans araçlarıyla cevabını veririz" dedi.

Son günlerde ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş açmasıyla döviz kurlarında yüksek oranda değişimler meydana gelmişti.

Trabzon'da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye "Teslim olmayacağız" mesajı verdi.

"FAİZ BİR SÖMÜRÜ ARACIDIR"



Ardından konuşmasında faiz ile ilgili olarak, "Böyle bir ülkeye diz çöktüreceğini zannetmek ahmaklıktır. Bugün bizi dolarla sınayanlara, yarın alternatif finans araçlarıyla cevabını veririz. Faiz, bir sömürü aracıdır. Faiz tuzağına asla gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA