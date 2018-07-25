Başkan Erdoğan: Her an her şey olabilir, başarılı olmaya mahkumuz

BRIC Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni atamalarla ilgili "Bu sistemde her an her şey olabilir, hiçbir şeyin garantisi yoktur. Atanmış olanlar da görevden alınabilir. Başarılı olmaya mahkumuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS zirvesine katılmak için Güney Afrika’ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı’ndagazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

''BAŞARILI OLACAĞIZ İŞİN OLMAZSA OLMAZI BUDUR''

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yeni yapılanmalarla ilgili atamaları değerlendiren Erdoğan,"Bütün kurum kuruluşlar ofisler kimleri nereye atayalım bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle de görüşmek suretiyle de isimler olacaktır.Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur, her an her şey olabilir. Atanmış olan da her an görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız işin olmazsa olmazı budur. dedi.

RUSYA İLE GÖRÜŞME

"Yapılan görüşmeler henüz istenilen istikamette gelişmiyor. İstenen istikamette olan yerler Afrin ve Cerablus'tur. Bu görüşmemizde bunları A'dan Z'ye tekrardan görüşeceğiz. Bazı görüşmeleri Tel Rıfat konusunda da yaptık. Dara konusu var. en sıkıntılı olaylardan bir tanesi.İdlib konus var bunu tekrar ele alacağız.Buralarda her an her şey olabiliyor. Biz istiyoruz ki Suriye halkı acımasız saldırılardan korunma altına alınsın"

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMI

"Yaptırımlarla ilgili önce şu bilinmeli, ABD nasıl stratejik ortağımız ise bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkimizde onlarla olan ilişkimizi kesmek bizim bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Burada kazan kazan esasına göre bir çok gelişme var. Buradan gaz almadığımızda benim ülkemi kim ısıtacak? Biz bunları Obama döneminde ABD'ye açık açık söyledik, şu anda da söylüyoruz."

Kaynak: Ajanslar