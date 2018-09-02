Başkan Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile birlikte Kırgızistan’ın Çolpon kentinde Göçebe Oyunları’nın açılış törenine katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, KırgızistanCumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile birlikte Kırgızistan’ın Çolpon kentinde Göçebe Oyunları’nın açılış törenine katıldı.

BU SENE 3.'SÜ DÜZENLENİYOR



Bu sene 3’üncüsü düzenlenen oyunlara ayrıca Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de katıldı.

Kaynak: Ajanslar