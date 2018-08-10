Başkan Erdoğan dövizdeki hareketlilikle ilgili ilk açıklamada bulundu!

Amerika ve Avrupa tarafından Türkiye ekonomisine karşı başlatılan baskının ardından dolar ve euro üst üste rekorlar kırdı.

Amerika ve Avrupa tarafından Türkiye ekonomisine karşı başlatılan baskının ardından dolar ve euro üst üste rekorlar kırdı.

6 TL seviyesini test eden dolar, şu sıralar 5,96 seviyesinde. Euro ise 6,84 seviyesinde.

"EKONOMİK SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ"



Dövizdeki hareketliliğe ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Teşekkür ziyaretleri kapsamında Bayburt'ta bulunan Başkan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BAYBURT'TA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretleri kapsamında geldiği Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret ederek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldı.

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı eşlik etti.

Başkan Erdoğan, buraya gelişinde bir çocukla yakından ilgilendi.

Baksı Müzesi, Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende "Kültür ve Sanat Kurumu" dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü almıştı.

Kaynak: Ajanslar