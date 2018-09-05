Başkan Erdoğan Trump ile görüşmeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan dönüşü yaptığı açıklamada BM toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme talebinin olmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan dönüşü gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme olmayacağını açıkladı.

TRUMP'LA GÖRÜŞME OLMAYACAK

Kırgızistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan açıklamalarda bulundu. 'ABD Başkanı Trump ile BM toplantısında görüşecek misiniz?' sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Onlardan talep gelmedi benim de talebim olmayacak." dedi.

Başkan Erdoğan, "16 yıldır Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapıyoruz. Herhangi bir ihtiyacımızı, ABD’den paramızla dahi alamadığımız anlar olmuştur. Ama terör örgütleri parasız olarak her türlü silahı ABD’den alabiliyorlar. Bu silahları da bize karşı kullanıyorlar. Bu nasıl bir stratejik ortaklık?" açıklamasında bulundu.

İDLİB OPERASYONU

Olası İdlib'e operayonda katliam yaşanabileceğini söyleyen Erdoğan, “Bizim için şu an İdlib’deki durum önem arz ediyor. Çünkü İdlib’de şu anda çok acımasız bir süreç işletiliyor. Orada 3.5 milyon insan var. Allah korusun, bir felaket yaşanırsa, bu insanların birinci derecede kaçabileceği yer yine Türkiye. Bizim belli şeyler çözüldü, artık Türkiye’den geri dönüşler başladı havasında olduğumuz bir dönemde şimdi bu tür bir risk gündemde." açıklamasını yaptı.

'ABD Rusya’ya, Rusya ABD’ye topu atıyor.' diyerek eleştiride bulunan Erdoğan, "Allah göstermesin, buralara füzeler yağdırılacak olursa çok ciddi bir katliam yaşanır. 7 Eylül’de Tahran zirvesi var. Bu zirvede bu işi çok daha olumlu bir noktaya taşıyacağız. Bu Astana’nın devamıdır. Cenevre ile karşı karşıya gelme gibi bir durum değildir. İnşallah Tahran Zirvesi’ni olumlu neticelendirmek suretiyle rejimin oralardaki aşırılıklarını önlemeyi başarırız. Zirveyi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar