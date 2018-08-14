Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sempozyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan ''Türkiye’ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var.Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İktidarının 16. Yılında AK Parti" Sempozyumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları şöyle:

"AK Parti ve AK Parti dönemini anlamanın bugünlerde çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Her alanda AK Parti'nin Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük dönüşümün konuşacak olmasını çok önemli görüyorum. Bugün burada her biri çok değerli katılımcıların, yeni yaklaşımları, stratejileri ortaya koyacağına inanıyorum.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Partimiz söz konusu olduğunda ifade ettiğim tespitimi tekrar hatırlatıyorum. AK Parti nevzuhur bir siyasi oluşum değildir. AK Parti'nin tarihi milletimizin tarihi kadar eskidir. Cumartesi günü yapacağımız kongremizde bu konuyu enine boyuna paylaşacağız. AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletini anlamak gerekir.

Şimdi üzerimize ekonomiyle geliyor. Biz tüm süreci yakından takip ediyoruz, ilgili kurumlarımızda çalışmalarını yapıyorlar.

Yapabileceğimiz önemli unsur; siyasi duruşumuzu sağlam tutmaktır. Madem maruz kaldığımız saldırının ekonomimizle ilgili yoktur, o zaman bizim de kendimizi ona göre konumlandırmamız lazım.

''ABD BİRÇOK BÖLGEYİ HEDEF ALDI

Türkiye'nin 94 ve 2001 krizinde Avrupa'da Asya'da olduğu gibi bankaları mı battı? Hayır. Bugün ülkemiz dünyada en sağlam bankacılık sistemlerinden birine sahip.

Türkiye çok büyük bir felaket yaşadı da üretemez, ticaret yapamaz duruma mı düştü? Hayır.

Hemen her alanda çok iyi verilerimiz var. Savaşa mı girdik, işgale mi uğradık? Hayır. İşin ekonomi tarafının küresel boyutu olduğu açıkça ortadadır. ABD, sadece ülkemizi değil Çin'den Rusya'ya, İran'dan Avrupa'ya kadar birçok bölgeyi hedef almış durumdadır.

Biz sizinle NATO'da, Somali'de, Afganistan'da, Kosova'da birlikte olmadık mı? Bu yaptığınız nedir, nereye varmak istiyorsunuz? Bu milletin karakteri sağa sola savrulan bir karakter değildir.

Bunlar, sahada istediklerini alamayınca ekonomiyi bir silah olarak kullanmaktan geri durmuyorlar. Yaşanan sürecin bir maliyeti var, ama operasyonları gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğu şüphesiz.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERE BOYKOT

Doları bozdurup, TL'nin onurunu korumamız en güzel cevap olacaktır.

Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. En güzel cevap işimize 4 elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız.

ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların İphone'u varsa öbür tarafta Samsung var.

Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Biz insansız hava araçlarını istediğimizde 'Kongre izin vermiyor' diyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Bunları üretiyoruz. Sıkıntımız yok.

Kaynak: Ajanslar