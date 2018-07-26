Başkan Erdoğan dev zirveden açıklama yaptı!

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 19.55'de başladı. Erdoğan’dan, ''Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor'' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 19.55'de başladı.

BAŞKAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 19.55'de başladı. Erdoğan’dan, ''Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor'' dedi.

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Kaynak: Ajanslar