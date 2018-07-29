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29 Temmuz 2018 17:07 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2018 17:51

Başkan Erdoğan "Cesur Kız" Tamimi'yi aradı!

Başkan Erdoğan, Filistin direnişinin sembol ismi Ahed et-Tamimi'yi telefonla arayarak cesaretinden ve mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Başkan Erdoğan Cesur Kız Tamimi'yi aradı!

Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan, 17 yaşındaki Ahed Tamimi, cezaevinde geçirdiği yaklaşık 7 ayın ardından serbest kaldı.

Bu gelişmenin ardından Başkan Erdoğan, Filistin direnişinin sembol ismi Ahed et-Temimi'yi telefonla arayarak cesaretinden ve mücadelesinden dolayı kutladı.

Başkan Erdoğan yıllar önce Temimi henüz bir çocukken kendisiyle bir araya gelmişti.

Erdoğan Temimi'yi aradı

Erdoğan Temimi'yi aradı


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Ahed et-Tamimi


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