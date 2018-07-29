Başkan Erdoğan "Cesur Kız" Tamimi'yi aradı!

Başkan Erdoğan, Filistin direnişinin sembol ismi Ahed et-Tamimi'yi telefonla arayarak cesaretinden ve mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan, 17 yaşındaki Ahed Tamimi, cezaevinde geçirdiği yaklaşık 7 ayın ardından serbest kaldı.

Bu gelişmenin ardından Başkan Erdoğan, Filistin direnişinin sembol ismi Ahed et-Temimi'yi telefonla arayarak cesaretinden ve mücadelesinden dolayı kutladı.

Başkan Erdoğan yıllar önce Temimi henüz bir çocukken kendisiyle bir araya gelmişti.

Kaynak: Ajanslar