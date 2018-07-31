Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul edecek!

Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli 13.00'de biraraya gelecek!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

BİR ARAYA GELDİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İkili Külliye'de bir araya geldi.

GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

Görüşmede MHP liderinin gündeme af konusunu getirmesi bekleniyordu. Ancak Başkan Erdoğan af konusuna karşı olduğunu bildiren bir açıklama yapmıştı.

Saat 13.00'te başlayan görüşme 40 dakika sürdü.

Kaynak: AA