Başkan Erdoğan: "Aşacağımız daha çok büyük tepeler var"

Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen iş adamlarıyla buluştuğu akşam yemeğinde buluşurak konuştu.

Türk ve Güney Afrikalı iş adamlarına hitaben, "Her iki ülkenin de faydasına olacak 'kazan kazan' temelli bir yatırım ve ticaret ortamını sunmakta kararlıyız." diye konuşan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Afrika ülkeleri bizim gibi özgürlüklerini, belli güçlerin lütfuyla değil kanla canla kazanmıştır.Ne siz ne biz kazanımlardan taviz veremeyiz. Birileri kabul etmek istemese de Afrika'nın ihtiyacı yeni mürebbiyeler, kıtanın kaynaklarını farklı yollarla gasp etmeye çalışan yeni sömürge heveslileri değildir. Afrikalı kardeşlerimizin yıllardır özlemini çektiği şey tarihlerine, kültürlerine, geleneklerine, dillerine saygı duyan gerçek dostlardır. Türkiye olarak Afrika'nın hakiki dostu kader ortağı olmak istiyoruz. Belli ülkelerin üretici konumda olduğu diğerlerinin sadece tükettiği bir uluslararası ekonomik düzeni asla kabul edemeyiz."

Kaynak: AA