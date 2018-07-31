Başkan Erdoğan Adnan Oktar hakkında ilk kez konuştu

Başkan Erdoğan, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak ilk kez açıklamada bulundu.

Güney Afrika ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, FETÖ ile Oktar'ın grubu arasında benzerlikler olduğunu söyledi.

''AHLAKSIZ BİR ADAMDI''

Habertürk kanalının haberine göre Erdoğan, FETÖ'nün Güney Afrika sorumlusunu anlatırken, isim vermeden FETÖ ile Adnan Oktar grubu arasındaki benzerliklere işaret etti.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Güney Afrika, FETÖ'nün en fazla yığınak yaptığı yerlerden biri. Johannesburg'da 'külliye' dedikleri yeri yaptıran, İstanbul'da Üsküdar Burhaniye'de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Son zamanlarda gündeme düşen kişi var ya, o kişi gibi biri… Ahlaki yönden zaafları olan bir tip… Sizin onlara teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor; onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup, buraları ele geçirme operasyonlarını yapıyorlar."

Kaynak: Ajanslar