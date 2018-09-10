Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23- 27 Eylül tarihleri arasında ABD'de olacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için 23- 27 Eylül'de ABD'yi ziyaret etmeyi planladığı duyuruldu.

ALMANYA'YA DA GİDECEK

Erdoğan, ABD'deki ziyaretinin ardından 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çalışmaları 18 Eylül'de New York BM Genel Merkezinde başlayacak. Genel kurulun alt düzey çalışmaları bir hafta sürecek.

1 EKİM'DE SONA ERECEK

25 Eylül'den itibaren ise üst düzey toplantılar başlayacak ve 9 iş günü devam edecek.25 Eylül'de başlayacak hükümet başkanlarının Genel Kurul'a hitapları sabah ve öğleden sonraki oturumlarda sürecek. Hükümet başkanlarının genel kurula hitapları 1 Ekim'de sona erecek.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu yıl çalışmaların ana temasının, 'Birleşmiş Milletler'in Tüm İnsanlarla İlgili Olmasını Sağlamak', ‘Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar' olacağını açıkladı.

Genel Kurul'a hitap eden ilk konuşmacı Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer olacak. Temer'in ardından kürsüye ABD Başkanı Donald Trump gelerek bir konuşma yapacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul'a katılan hükümet başkanları onuruna bir öğlen yemeği verecek. Genel Kurul'a ev sahipliği sıfatıyla ABD Başkanı Trump da liderler onuruna bir resepsiyon ve akşam yemeği düzenleyecek.

Geçici programa göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını 25 Eylül'de Brezilya, ABD ve Ekvador devlet başkanlarının konuşmalarının ardından 4. sırada yapacak.

Kaynak: Ajanslar