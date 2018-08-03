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03 Ağustos 2018 15:54 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2018 17:56

Başkan Erdoğan 100 günlük eylem programını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planını ve icraat programını tanıttı.

Başkan Erdoğan 100 günlük eylem programını açıkladı


Kaynak: AA

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