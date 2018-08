Başkan Erdoğan 100 günlük eylem programını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

“DEMOKRASİ TARİHİMİZİN ZİRVESİ”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçtiğimiz 24 Haziran seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Geçmişteki örneklerinden farklı olarak bu dönüşüm tamamen demokratik sistem içinde gerçekleşmiştir. Yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum.

“EMANETİ DAHA YÜKSEĞE ÇIKARACAĞIZ”

Muhtıralar, türlü müdahaleler geriye doğru baktığımızda pek çoğunu üzüntüyle karşıladığımız nice acı hadiselerin böyle bir demokratik olgunluğa erişmiş olmamızı en büyük kazanımımız olarak görüyorum. Malazgirt’te özellikle kazanılan zaferle Sultan Alparslan'dan başlayarak, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuran Süleyman Şah’ı, Ertuğrul Gazi'yi, Sultan Birinci Murat Hüdevandigar'ı, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Yavuz Sultan Selim Han'ı devleti yıllarca ayakta tutan Sultan Abdulhami Han’ı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Adnan Menderes’i, rahmetli Turgut Özal’ı ve ismini hatırlamadığım emeği geçmiş ecdadımızın her birini yad ediyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkararak daha da ileriye taşımaktır.

“HİZMETTE AKSAMAYA MEYDAN VERMEYECEK”

Mecliste ettiğimiz yeminle birlikte sistemin fiilen başladığı 9 Temmuz'dan bu yana gerek ben gerek arkadaşlarım yoğun bir mesai içindeler. Bir yandan sitemin mimarisini oluşturuyor, diğer yandan verdiğimiz sözlerin programlarını hazırlıyoruz. Tüm bunları devlet işlerinde, millete sunulan hizmetlerde en küçük bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde yürütüyoruz. Anayasa değişikliğine uygun şekilde ilga edilmesi gereken kanunları yürürlükten kaldırdık. İlk iş olarak cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapısını oluşturduk.

“ORTA VADELİ PROGRAM AĞUSTOS’TA”

Bakan yardımcılarımızın büyük bir bölümünü atadık. Yeni kurulan başkanlıkların ve ofislerin işler haline getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bugün de ilk 100 günlük programımızı sizlerle paylaşıyoruz. Orta vadeli programı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019 - 2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayına kadar bunu tamamlamayı planlıyoruz. Programımızın koordinasyonunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yönetti. Cumhurbaşkanlığı manifestosunda ve Ak Parti seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler. Bütçeleri ile bir araya getirdik. Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerinde.

"400 PROJE ATEŞLEYİCİ GÜÇ OLACAK"

Burada sadece bazı başlıkları görsel malzeme eşliğinde ifade edeceğiz. Cumhurbaşkalığımıza ve bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçireceği bu 400 proje adete yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır. Mevcut bütçe imkanlarıyla yürütülebilmesine dikkat ettik. AK Parti iktidara geldiğinden beri bütçe disiplinine önem veren bir parti olmuştur. Önümüzdeki dönemde de inşallah aynen devam edeceğiz. Yeni yönetim mimamirimizi oluşturuken tüm kurumları, ilgili bakanlıklar bünyesinde toplamaya özen gösterdik. Genelkurmay, Diyanet, MİT, Savunma Sanayi gibi belli yerler dışındaki tüm kurumlar faaliyet alanlarındaki bakanlıklar bünyesinde çalışmalarını sürdürecek.

"KAMU İŞLERİ HIZLANACAK, MALİYET AZALACAK"

Cumhurbaşkanlığının kendisinin doğrudan yürüteceği faaliyetleri de bu doğrultuda sınırlı tuttuk. Bu projelerden biri vatandaşların kamu işlerini hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka proje de tüm icraat, plan ve projelerin takibini sağlayacak sistemi en kısa sürede Cumhurbaşklanlığı bünyesinde kurmak. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurumlarımızın her birinin elbette 100 günde gerçekleştirmeyi istedikleri hedefleri var. Bunlara savunma sanayi içinde çok önem veriyorum.

"SAVUNMA PROJELERİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Türkiye'nin her alanda tehdide ve baskıya maruz kaldığımız bir dönemde kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu projeler lazer silahından uydu ve uydu fırtlatma projelerine, insansız hava aracı, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımından mühimmata kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Geçtiğimiz 5 yılda yaşananlar savunma sanayisinin önemini gösteriyor. Güçlü ordu demek hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Her alanda kendi kendimize yetecek bir savunma sanayisi kurmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 25 kendi kaynaklarımızla savunma sanayisinde bir güce sahipken bu, yüzde 65'e ulaşmıştır. Hala kat etmemiz gereken çok yol olduğunu biliyoruz. Savunma sanayisi projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.