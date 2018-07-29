Başkan canlı yayında iki transfer açıkladı!

Trabzonspor'un 51. yıl kutlama töreninde TRT Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, canlı yayında iki transferi açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, görüşmelerin sürdüğü İranlı Hosseini transferinde mutlu sona ulaştıklarını söylerken Lorient takımının 28 yaşındaki Senegalli stoperi Zargo Toure'yi transfer ettiklerini de sözlerine ekledi.

''PREMIER LİG ŞALTERİ İNDİRİNCE DAHA DA ALACAĞIZ''

Trabzonspor Başkanı, transfer hakkında ''Hosseini'de 15 gün süren bir sorun vardı, o sorun bugün ortadan kalktı. Bu gece yarısı bir diğer stoperimiz gelecek. Zargo Toure geliyor bu akşam. 1 stoper transferi daha olacak. 1-2 gün sonra başka pozisyonlara da transferlerimiz olabilir. İngiltere'de transfer sezonu kapansın, fazla para isteyenler ortada kalksın, zaman bizim lehimize işliyor. Premier Lig şalteri kapatsın, ondan sonra fiyatlar kendiliğinden yarı yarıya düşecek. Ondan sonra oradan alıp yolumuza devam ederiz.'' sözlerini kullandı.

''OLCAY İÇİN GÜLÜYORUM''

Ahmet Ağaoğlu, Olcay Şahan'ın takımdan ayrılacağı dedikoduları hakkında ise ''Olcay Şahan transfer söylentilerine gülüyorum.'' cevabını verdi.

YUSUF VE ABDÜLKADİR...

Transfer döneminin gözde isimleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün son durumunu da belirten başkan, ''Yusuf ve Abdülkadir için telaffuz edilen rakamlar 12-17 milyon euro civarında. Ben onların değerini bulduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki sezondan sonra belki düşünülebilir.'' dedi.